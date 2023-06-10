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ارتفاع أسعار "حديد عز" اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

11:15 ص السبت 10 يونيو 2023
ارتفاع أسعار "حديد عز" اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

حديد عز

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كتبت- دينا خالد:

تباينت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما تراجع سعر طن الأسمنت بشكل طفيف.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38565 جنيها، بتراجع 609 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 39682 جنيها، بارتفاع 813 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1979 جنيها، بتراجع 33.24 جنيه.

سوق مصراوى

حديد عز أسعار الحديد والأسمنت مركز معلومات مجلس الوزراء

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