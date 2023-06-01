سعر الذهب اليوم يتراجع 10 جنيهات مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1553 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 1997 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2330 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2663 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 18480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1961 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، اليوم الخميس، بتراجع بنسبة 0.06% دولار، عن مستواه في نهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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