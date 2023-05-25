خريطة الأسعار: ارتفاع الحديد وانخفاض الدواجن والذهب يعود للصعود

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار الدواجن وزيت عباد الشمس واللحوم بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما عادت أسعار الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات بعد انخفاض في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع طفيف بمتوسط أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق الجملة

انخفاض الطماطم والبامية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة اليوم

ارتفاع الأبيض.. أسعار البيض اليوم الخميس بالمزرعة

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار زيت عباد الشمس واللحوم في الأسواق اليوم الخميس

بعد انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات