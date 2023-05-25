بعد انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر في منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 60 جنيها في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الزيادة في منتصف تعاملات اليوم.

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أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1573 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2023 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2360 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2697 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1963 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف اليوم الخميس، بزيادة قدرها نحو 6.4 دولار بنسبة 0.33% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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