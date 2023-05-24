البورصة تصعد 1.8% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.8% إلى مستوى 17090 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.61%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.89%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 20.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 11.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 32.2 مليون جنيه.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.14% إلى مستوى 16787 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.
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