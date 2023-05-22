تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الاثنين 22 مايو

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الاثنين نحو 2825 جنيها مقابل 2775 جنيه أمس بارتفاع 53 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2790 جنيها مقابل 2710 جنيهات أمس، بارتفاع 80 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2472 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2118 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 19774 جنيها.

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

كانت البورصة أطلقت الأسبوع الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني بدءا من أمس، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية