سعر الذهب اليوم في مصر يفقد 65 جنيها من مكاسبه الأخيرة بتعاملات الصباح

القاهرة- مصراوي:

انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 65 جنيها مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

كان سعر الذهب قفز بقيمة 300 جنيه للجرام خلال آخر يومين منها 200 جنيه أمس، وذلك قبل أن يفقد بعض مكاسبه مع بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2190 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2816 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3285 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3754 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 26280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2067 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من تعاملات الأربعاء، بتراجع دولار واحد بنسبة 0.05% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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