كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه خلال تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1813 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2331 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2720 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3109 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 21760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1979.20 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 1.62 دولار بنسبة 0.08% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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