طاقة عربية تساهم بـ 49% من شركة جديدة للمدفوعات الإلكترونية

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة طاقة عربية - إحدى شركات مجموعة القلعة - إنها انتهت من إجراءات تأسيس شركة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

ووفقا للبيان المرسل لبورصة مصر اليوم الاثنين، سيتم تأسيس الشركة تحت اسم شركة "أمان طاقة لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية"، بالمشاركة مع شركة أمان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية وشركة أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية.

ويبلغ رأسمال الشركة 20 مليون جنيه، وتساهم فيها طاقة عربية بحصة 49%، حسب البيان.

وتعمل طاقة عربية، في توزيع الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، وتستثمر في البنية التحتية للطاقة وبنائها، وتشغيلها، وصيانتها.

ولدى الشركة محطات لتموين، وتسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات تحت اسم "طاقة"، وتم طرح الشركة في البورصة خلال يونيو الماضي.