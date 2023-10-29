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الصناعات الهندسية توقع بروتوكولا مع غرفة بورصة التركية بملتقى الصناعة

01:56 م الأحد 29 أكتوبر 2023

محمد المهندس

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كتبت- شيرين صلاح:

وقعت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات برئاسة محمد المهندس بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بمدينة بورصة التركية ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقا لبيان من الغرفة اليوم الأحد، يهدف البروتوكول في إطار الرغبة في التعاون المشترك وفقا لمبدأ المشاركة والمنفعة المتبادلة إلى التعاون في تنظيم مشاركة المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال في المعارض الدولية التي تقام سواء في مصر أو تركيا و التعاون أيضا في مجال المعلومات والاستشارات والتسويق للمنتجات الخاصة بتركيا ومصر و تسهيل مشاركة رواد الأعمال في الدورات التدريبية داخل البلدين.

وحضر مراسم توقيع بروتوكول التعاون المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة و المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية، وفقا للبيان

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