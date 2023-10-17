ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة وانخفاض البوري اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والسبيط والكاليماري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار السمك الكابوريا والبوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و71 جنيها، بارتفاع جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 جنيها و300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.