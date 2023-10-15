تضارب بشأن بدء خفض أسعار الدواجن.. والاتحاد: "موجودة في الهايبر ماركت"

كتبت- دينا خالد:

يبدأ الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، اليوم الأحد، المشاركة في مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، ونشر الأسعار ضمن المبادرة على صفحته على فيسبوك اليوم، والتي تتضمن 115 جنيها لكرتونة البيض بالمزرعة، و65 جنيها سعر كيلو الدواجن البيضاء الحية.

ويفترض بيع سعر الدواجن الحية في الأسواق بسعر 73 جنيها للكيلو، و105 جنيهات لكيلو المجمدة، و125 جنيها لكرتونة البيض ضمن المبادرة، بحسب ما ذكره الاتحاد في بيان سابق.

وقال محمود عناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لمصراوي، إن الاتحاد بدأ توريد الدواجن المجمدة بالسعر الذي تم الإعلان عنه وهو 105 جنيهات للكيلو للهايبر ماركت.

لكن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، قال لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء الحية اليوم سجلت 70 جنيها في المزرعة، لتباع في الأسواق بنحو 80 جنيها.

وأضاف السيد، لمصراوي، أن متوسط سعر كرتونة البيض سجل بين 123 و125 جنيها في المزرعة، لتباع الكرتونة بالأسواق للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 و135 جنيها.

وتعد الأسعار السائدة بذلك في الأسواق أعلى من المقررة في المبادرة، وسط حديث بين بعض التجار عن صعوبة تطبيق هذه الأسعار بشكل عام على كل السوق.

ويرى السيد أنه من الصعب تعميم أسعار المبادرة على الأسواق في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج والأعلاف، إلا في حال تدخل الحكومة لتوفر مستلزمات الأعلاف بأسعار أقل للمنتجين.

كانت الحكومة أعلن الأسبوع الماضي تطبيق مبادرة لخفض الأسعار بالتعاون مع اتحادات الصناعات والغرف التجارية ومنتجي الدواجن على عدد من السلع الأساسية تشمل السكر والأرز والزيت والفول والعدس والمكرونة والألبان والجبن والدواجن والبيض، بنسب تخفيضات تتراوح بين 15 و25%.