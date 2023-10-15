البورصة ترتفع 1.6% مع بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.61% إلى مستوى 20325 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع الحالي.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 1.06%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.45%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.77% إلى مستوى 20002 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع.