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البورصة ترتفع 1.6% مع بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد

11:22 ص الأحد 15 أكتوبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.61% إلى مستوى 20325 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع الحالي.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 1.06%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.45%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.77% إلى مستوى 20002 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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