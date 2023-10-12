البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% إلى مستوى 19700 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.09%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.36% إلى مستوى 19563 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.
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