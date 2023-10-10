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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يواصل الارتفاع مع بداية التعاملات

11:28 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس.

كان سعر الذهب ارتفع خلال تعاملات أمس الاثنين بقيمة 35 جنيها مقارنة بمستواه في مساء أمس الأول

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1493 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1920 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2240 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2560 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1857 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع 3.3 دولار بنسبة 0.18% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب

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