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ارتفاع متوسط أسعار الدواجن بالأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

11:36 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

أسعار الدواجن

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القاهرة- مصراوي:

أظهرت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، هبوط متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الثلاثاء في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وسجل سعر الكيلو نحو 93.21 جنيه، بزيادة 2.78 جنيه.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 80.32 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 111.73 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

سوق مصراوى

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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