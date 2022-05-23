60 جنيهًا ارتفاعًا في سعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 60 جنيهًا، مقارنة بتعاملات الصباح، مع ارتفاع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق لمصراوي.

وأرجع نجيب ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، نتيجة الصعود في البورصات العالمية وشراء المستثمرين كميات من الذهب للاستفادة من سعر الأوقية.

وتوقع نجيب زيادة جديدة في سعر الجرام خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

قفزت أسعار الذهب عيار 14 إلى 720 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 926 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1080 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1234 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8640 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميا خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع إلى نحو 1863 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.95%، في الساعة 1:08 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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