أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و7 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 2.25 و3.75 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 4 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الجوافة بين 4 و 10 جنيهات.

الكنتالوب بين 2 و3.5 جنيه.

الفراولة بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 2.5 و7.5 جنيه.