10 جنيهات تراجعًا بسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات مقارنة منتصف التعاملات، وهبط الجرام 10 جنيهات، على الرغم من ارتفاع سعر الذهب عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 713 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 917 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1070 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1223 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8560 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1821 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.14%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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