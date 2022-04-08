هدوء جنون الطماطم وتراجع عدة أصناف.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الطماطم وشهدت عدد من أصناف الخضروات تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور، مقارنة بأسعار أمس.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراجع سعر كيلو الكوسة، والملوخية والفلفل والباذنجان، بينما ارتفع سعر الخيار والبصل والبرتقال.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و12 جنيها.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و2.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات ، بتراجع بين 2 و 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 12 جنيهات و18 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و20 جنيها، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 7 جنيهات و 11 جنيها، بتراجع بين جنيهن و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 6 و 9 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 4 و 7 جنيهات، بزيادة بين جنيه و150 قرشا.

اليوسفي بين 4 و 7 جنيهات، بزيادة بين جنيه و150 قرشا.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.