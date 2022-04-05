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مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:11 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.29% إلى مستوى 11469 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.1%، كما زاد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 90,1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 48.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 41.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.29% إلى مستوى 11529 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الاثنين، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

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