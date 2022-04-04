3 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب اليوم الاثنين بمصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 3 جنيهات، مقارنة بستواه أمس، مع انخفاض سعر المعدن عالميًا.

وكان سعر جرام الذهب زاد 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأحد.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 644 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 829 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 967 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1105 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 7736 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1924 دولارا للأوقية، بتراجع طفيف قدره 0.08%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 8:47 صباحا بتوقيت القاهرة.