مواعيد صيفية.. تنظيم الاتصالات يعلن مواعيد شركات الاتصالات في عيد الفطر

كتب- علاء حجاج:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان له اليوم الخميس، أنه أصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، وبدء العمل بمواعيد العمل الصيفية.

وقال الجهاز إن هذه التعليمات تشمل الآتي:



أول أيام عيد الفطر:

إجازة لكافة منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والموانئ.

اعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر:

يتم العمل بالمواعيد الصيفية على النحو التالي:

- طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

- يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً

- يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً

وأكد الجهاز على التزام منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.