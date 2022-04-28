تخفضيات كبيرة.. غرفة القاهرة التجارية تنظم معرض "أهلا بالعيد"

القاهرة- مصراوي:

نظمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، وبالتعاون مع محافظة القاهرة معرض "أهلاً بالعيد" المقام في شادر باب الشعرية.

وبحسب بيان الغرفة اليوم الخميس، جاء المعرض تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

ويعرض الشادر العديد من السلع والمنتجات منها: منتجات الملابس "حريمي ورجالي وأطفالي"، وكذلك السلع الغذائية بما فيها "كعك العيد والبيتى فور"، وذلك بتخفيضات كبيرة على الأسعار مع جودة المعروضات.

ويبدأ العمل بالشادر من الساعة الحادية عشرة صباحاً ويستمر العمل حتى الساعة الثانية من بعد منتصف الليل، ويرجع ذلك إلى زيادة إقبال المواطنين على المعرضن بحسب البيان.