"اتحاد الصناعات" يدعم توجيهات السيسي بتعزيز الاستثمار الخاص والأجنبي

كتبت- شيرين صلاح:

أكد اتحاد الصناعات المصرية في بيان رسمي تأييده ومساندته الكاملة لدعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدور الاستثمار الخاص والأجنبي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء، إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحل، مع دعم مضاعفة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبل.

وأضاف البيان، أن الاتحاد يثمن إطلاق الرئيس للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وهي المبادرة التي تؤكد علي حرص الدولة المصرية علي دفع القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي تتأثر بها الصناعة المصرية.

ويعرب اتحاد الصناعات المصرية عن دعمه الكامل لهذة المبادرة الهامة ودورها في تطوير الصناعة ومساندتها وإزالة أي تحديات يواجهها القطاع الصناعي ليحقق معدلات النمو المأمولة وتعميق الصناعة والتكامل الصناعي في مختلف المجالات.

ويؤكد اتحاد الصناعات المصرية على جاهزية واستعداد المصنعين والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة والاستفادة من مبادرات الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصة في ضوء المزايا التنافسية والجغرافية والاقتصادية المختلفة التي تمتع بها مصر.

وسيقوم اتحاد الصناعات المصرية بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية بما يضمن علاج المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس، وفقا للبيان.