تراجع جديد.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، وتراجع الجرام جنيهين، مع تراجع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 735 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 945 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1103 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1261 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8824 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1895 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.54%، في الساعة 12:34 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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