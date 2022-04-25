سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع ببداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاعه مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات مقارنة بتعاملات أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب قفز 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 733 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 943 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1100 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1257 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1918 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.68%، في الساعة 9 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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