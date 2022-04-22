أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار أصناف من الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند مستوى أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6.5 و10.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1 و2 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 3.5 و6.5 جنيه.

الجزر بين 1.5 و3.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الملوخية بين 7 جنيهات و8.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الخوخ البلدي العريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 16 و 24 جنيها.