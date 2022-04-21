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تراجع أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت والخشب بالأسواق اليوم الخميس

10:43 ص الخميس 21 أبريل 2022
تراجع أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت والخشب بالأسواق اليوم الخميس

أسعار مواد البناء

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد بالأسواق، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت والخشب بالسوق المحلي اليوم الخميس، مقارنة بأمس.

وتختلف أسعار مواد البناء بحسب العرض والطلب بالأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19636 جنيهًا، بتراجع 40 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 20488 جنيهًا، بتراجع 284 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1470 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2785 جنيهًا، بزيادة 148 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 14750 جنيهًا، بزيادة 470 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 9571 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

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