توفيق لمصراوي: نبحث مع عدة شركات تصنيع توكتوك كهربائي في مصر

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة تبحث مع عدة شركات مصنعة للتوكتوك الكهربائي، للتوصل لاتفاق مع شريك لتصنيع توكتوك كهربائي في مصر، بمكون محلي أكثر من 90%.

ووفقا للوزير، توافقت لجنة إحلال التوكتوك على أن يكون البديل يعمل بالكهرباء، بعد أن حظرت وزارة التجارة والصناعة استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوكتوك" والتي تشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

"الفيصل سيكون جدية العرض المقدم من الشريك المحتمل بشأن التصنيع، إضافة إلى سعر المكونات.. نلتقي أسبوعيا مع شريك محتمل لبحث الأمر، وهي شركات ليست صينية" بحسب الوزير.

وقال توفيق:"على مستوى لجنة الإحلال تم إقرار الكهرباء بصفة عامة كبديل للتوكتوك سواء 3 عجلات أو 4 عجلات، لكن ليس لدينا تفاصيل نهائية بشأن التصنيع في النصر للسيارات".

وبحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم، هناك 3 عوامل رئيسية لا بد من توافرها بالمركبة البديلة للتوكتوك وهي أن تكون صديقة للبيئة وسهلة الحركة مثل التوكتوك وأن تراعي الأبعاد الأمنية من خلال ادخال هذه المركبة في منظومة التراخيص المرورية، وتوفر عوامل الأمان للركاب بالمركبة البديلة.

وأوضح البيان، أن هناك عروض مقدمة من وزارتي الانتاج الحربي وقطاع الاعمال العام لإتاحة سيارات بديلة للتوكتوك وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصنعة سواء المحلية أو العالمية.