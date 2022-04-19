Masrawy logo white

إعلان

وزير الري: 100 مليار دولار استثمارات في مشروعات المياه حتى 2037

01:56 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
وزير الري: 100 مليار دولار استثمارات في مشروعات المياه حتى 2037

وزير الري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصطفى عيد:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن قيمة الاستثمارات التي تنفذها مصر في مشروعات المياه حتى عام 2037 تصل إلى 100 مليار دولار.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن للترويج للمشروعات التنموية في مصر اليوم الثلاثاء.

وقال سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق، إنه سيتم الوصول نهاية هذا العام بحجم إنتاج المياه المحلاة في مصر إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف أن هناك خطة للوصول بإنتاج المياه المحلاة خلال السنوات المقبلة إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميا، والتي قد تصل إلى 10 ملايين متر مكعب.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إنه من المهم الاهتمام بعنصر التنمية البشرية من أجل الحفاظ على ثمار جهود تحقيق التنمية المستدامة التي تبذلها الحكومة في السنوات الأخيرة.

وذكر أن ذلك يأتي خاصة مع عامل المجتمع الشاب حيث يصل عدد المواطنين تحت سن 30 عاما إلى أكثر من 60%، موضحا أن هناك أكثر من 25 مليون طالب في المدارس.

وأضاف أنه تم العمل منذ عام 2014 على إحداث ثورة في التعليم المصري تولد عنها نظام التعليم الجديد في عام 2018، والذي بدأ تطبيقه على المرحلة الثانوية والصف الرابع الابتدائي في الأعوام الأخيرة.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
وزير الري المياه المحلاة استثمارات في مجال المياه

الخبر التالى:

البورصة تتراجع في نهاية تعاملات اليوم بدفع من مبيعات العرب والأجانب
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. قبل المؤتمر الصحفي غدا.. 3 ملفات محسومة عن الثانوية العامة 2022
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا