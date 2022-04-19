وزير الري: 100 مليار دولار استثمارات في مشروعات المياه حتى 2037

كتب- مصطفى عيد:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن قيمة الاستثمارات التي تنفذها مصر في مشروعات المياه حتى عام 2037 تصل إلى 100 مليار دولار.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن للترويج للمشروعات التنموية في مصر اليوم الثلاثاء.

وقال سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق، إنه سيتم الوصول نهاية هذا العام بحجم إنتاج المياه المحلاة في مصر إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف أن هناك خطة للوصول بإنتاج المياه المحلاة خلال السنوات المقبلة إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميا، والتي قد تصل إلى 10 ملايين متر مكعب.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إنه من المهم الاهتمام بعنصر التنمية البشرية من أجل الحفاظ على ثمار جهود تحقيق التنمية المستدامة التي تبذلها الحكومة في السنوات الأخيرة.

وذكر أن ذلك يأتي خاصة مع عامل المجتمع الشاب حيث يصل عدد المواطنين تحت سن 30 عاما إلى أكثر من 60%، موضحا أن هناك أكثر من 25 مليون طالب في المدارس.

وأضاف أنه تم العمل منذ عام 2014 على إحداث ثورة في التعليم المصري تولد عنها نظام التعليم الجديد في عام 2018، والذي بدأ تطبيقه على المرحلة الثانوية والصف الرابع الابتدائي في الأعوام الأخيرة.