البورصة تتراجع في نهاية تعاملات اليوم بدفع من مبيعات العرب والأجانب

كتبت-شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.91% إلى مستوى 10626 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمبيعات العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.89%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.3%.

وسجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 62.5 مليون جنيه وكذلك تعاملات الأجانب بقيمة 28.6 مليون جنيه، في المقابل سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 91.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.16% إلى مستوى 10724 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.