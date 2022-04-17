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وزارة التجارة تنفي إصدار أي قيود للحد من الاستيراد من الشركات السعودية

03:11 م الأحد 17 أبريل 2022
وزارة التجارة تنفي إصدار أي قيود للحد من الاستيراد من الشركات السعودية

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

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نفى المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة، صدور أي قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصري.

وأشار في بيان اليوم الأحد إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصري.

ولفت إلى أنه جاري توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري.

وأكد على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية والتي تشهد تطوراً ملحوظاً، وذلك في ضوء علاقات الأخوة والصداقة التي تربط قيادة وحكومتي وشعبا البلدين الشقيقين.

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نيفين جامع وزارة التجارة والصناعة الرقابة العامة على الصادرات والواردات
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