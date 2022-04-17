وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير اليابان فرص التعاون المشترك

كتبت- شيماء حفظي:

بحث هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مع أوكا هيروشي سفير اليابان الجديد لدى القاهرة، فرص التعاون المشترك، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الأحد.

وشهد اللقاء بحث فرص ومجالات التعاون الممكنة بين شركات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات اليابانية وذلك في العديد من القطاعات والأنشطة الصناعية والاستثمارية.

وأوضح توفيق بعض الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الوزارة لتحسين إدارة الشركات والنهوض بأدائها، ومنها تعديلات القانون المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام والتي استهدفت السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في هذه الشركات مع شركات القطاع الخاص.

كما استهدفت هذه التعديلات وضع نموذج عمل جديد لبعض الشركات بما يتوافق مع طبيعة نشاطها ويتماشى مع التطور الصناعي، وفقا للوزير.

وأشار الوزير إلى جهود إنتاج المركبات الكهربائية وإنشاء محطات الشحن العامة والمحفزات التي أقرتها الحكومة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وكذلك فرص الاستثمار في صناعة مكونات المركبات الكهربائية وقطاع الفنادق.

وأعرب الوزير عن ترحيبه بالتعاون مع المستثمرين اليابانيين ليس فقط في تمويل المشروعات وإنما بالشراكة بالخبرات في مجال الإدارة.

وأكد السفير الياباني عمق العلاقات المصرية اليابانية، والرغبة في تعزيز علاقات التعاون المثمرة بين البلدين.