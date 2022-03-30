مبيعات محلية تهبط بالبورصة 1.3% بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.35% إلى مستوى 11239 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.57%، كما تراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.63%.

وسجلت تعاملت المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 1.01 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 20.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.36% إلى مستوى 11393 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.