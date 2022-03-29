كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.36% إلى مستوى 11393 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.36%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.72%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 83.02 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 37.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 120.1 مليون جينه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 2.64% إلى مستوى 11240 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الاثنين، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين المصريين.