بينها عقارات وبنوك.. تطور استثمارات قطر في مصر خلال 5 سنوات (جراف)

كتبت-ياسمين سليم:

اتفقت قطر على ضخ استثمارات وشراكات في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان صادر من مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

جاء هذا الاتفاق على هامش لقاء مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلًا من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر.

وتطورت استثمارات قطر في مصر خلال السنوات الأخيرة، بحسب ما تظهره آخر بيانات البنك المركزي المصري.

وتتنوع الاستثمارات القطرية في مصر بين البنوك والعقارات، وتعد أبرز هذه الاستثمارات بنك قطر الوطني الأهلي مصر (QNB) وشركة الديار العقارية، بجانب مساهمة شركة قطر للبترول عبر شركة التكرير العربية باستثمارات في مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير.

وكان آخر الاستثمارات القطرية التي أعلن عنها في مصر، إعلان شركة الديار القطرية، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "سيتي جيت" بمليار جنيه خلال حفل أقيم في أكتوبر الماضي، سبقها افتتاح الشركة فندق سانت ريجيس على النيل.

ويوضح الجراف التالي تطور الاستثمارات القطرية في مصر خلال آخر 5 سنوات، بحسب بيانات البنك المركزي.