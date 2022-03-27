شعبة المستوردين: استقرار نسبي في أسعار السلع بسبب المعارض والمبادرات

كتبت-دينا خالد:

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار معظم السلع والمنتجات الغذائية شهدت استقرارًا نسبيًا، باستثناء بعض السلع المستوردة التي تدخل فيها مستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج مثل بعض الجبن المستوردة والشاي والبن، والتي شهدت ارتفاعات في السوق الحر بنسب طفيفة.

وأضاف بشاي، في بيان صحفي اليوم الأحد أن المنافذ السلعية والمعارض المخفضة مثل معرض "أهلا رمضان" ومبادرة كلنا واحد ومنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ومنافذ أمان، ساهمت في خفض أسعار السلع خاصة السلع الغذائية.

وأشار بشاي، إلى أن أسعار جميع السلع بالمعارض والمبادرات أسعارها منخفضة بنسب تبدأ من 15% وحتى 35% وتصل في بعض السلع إلى 60%.

ونصح بشاي المواطنين بترشيد الاستهلاك من السلع التي يتم شرائها من السوق الحر وعدم التكالب على الشراء حتى لا يخلق طلب وهمي السلع.

وأشار إلى أن عدد المنافذ التي افتتحت خلال الفترة الماضية أكثر من خمسة آلاف منفذ بيع (سلع) على مستوى الجمهورية كما أنه سيتم افتتاح المزيد من المنافذ في الفترة المقبلة.