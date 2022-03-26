الضرائب: اكتشاف 17 ألف حالة تهرب ضريبي بعد تحليل بيانات الفاتورة الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عيد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة كشفت عن 17 ألف حالة تهرب ضريبي، من خلال من خلال تحليل البيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح في بيان صحفي اليوم السبت أن ٤٦٠٠ حالة منهم تصالحت مع المصلحة وسددت ما يقرب من 5.5 مليار جنيه.

وأوضح أن عدد الفواتير الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية تتعدى مليون فاتورة يوميًا يساعد في تكوين قاعدة بيانات هائلة ودقيقة عن المجتمع الضريبي وتجعل المصلحة قادرة على اكتشاف حالات التهرب بسهولة، لافتا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وقال عبد القادر إن مصلحة الضرائب المصرية تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا لتعمم على المجتمع الضريبي كله، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة السادسة من المنظومة في 15 فبراير الماضي مطالبًا الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة السادسة منها سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

ووفقًا لعبد القادر فإن المصلحة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين، لافتا الى ان عقوبة التهرب الضريبي تصل الى السجن 5 أعوام وتضع المتهرب في قائمة الجرائم المخلة بالشرف بكل تبعاتها على المتهرب مع إلزام المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني einvoice_support@efinance.com.eg.