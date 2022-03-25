انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم مع بداية التعاملات.. والجرام يتراجع 10 جنيهات

كتبت – شيماء حفظي:

هبط سعر الذهب اليوم في مصر، مع بدء التعاملات، متأثرًا بتراجع الذي شهده الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات أمس وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وفقد سعر الذهب 10 جنيهات للجرام مع بداية تعاملات اليوم، لينخفض بذلك 20 جنيهًا منذ أمس وحتى الآن.

وتراجع سعر الدولار أمس 4 قروش في البنك الأهلي، ليسجل 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 647 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 834 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 975 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1116 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب عند 7800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

واستقر الذهب عالميا عند 1958.41 دولار للأونصة ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع والذي بلغه في الجلسة السابقة، مرتفعا نحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1958.70 دولار، بحسب سي إن بي سي.

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