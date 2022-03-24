سعر الدولار اليوم الخميس في 9 بنوك خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في 9 بنوك مع نهاية التعاملات، مقارنة بختام تعاملات أمس.

وفيما يلي يرصد مصراوي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 10 بنوك تعمل في السوق المصرية.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك مصر: 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك القاهرة: 18.28 جنيه للشراء، و18.38جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك البركة: 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك قناة السويس: 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.32 جنيه للشراء بتراجع 16 قرشا و18.42 جنيه للبيع بتراجع 13 قرشا.