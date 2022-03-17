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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الخميس

03:03 م الخميس 17 مارس 2022
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الخميس

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% إلى مستوى 10726 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 1.15%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 181.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 107.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 289.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.71% إلى مستوى 10705 نقاط، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

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