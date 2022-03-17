ارتفاع الملوخية والفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الفاصوليا، والفلفل الرومي البلدي بين جنيه وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار كيلو الملوخية، والكوسة، والباذنجان البلدي، والخيار الصوب بين 50 قرشا و1.5 جنيه، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 10 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.