عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات المسائية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات المسائية، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرف القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان جرام الذهب هبط 6 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 591 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 759 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 886 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1013 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 7088 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال التعاملات المسائية لجلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 1.39% إلى نحو 1923 دولارا للأوقية، في الساعة 3:53 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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