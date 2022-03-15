قفزت فهوت.. تطور أسعار البترول في أول 20 يومًا من حرب أوكرانيا (جراف)



كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار البترول تراجعا حادا خلال تعاملات الأسبوع الأخير، وذلك وسط حالة من التفاؤل بشأن توصل المباحثات الروسية والأوكرانية إلى اتفاق ينهي الحرب القائمة منذ 20 يومًا، وبالتالي تخفيف المخاوف من نقص الإمدادات.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، واصل سعر خام البترول برنت هبوطه الحاد لليوم الثاني على التوالي منخفضا خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنحو 29.75 دولار للبرميل بنسبة 23.2% لتصل إلى حدود 98.23 دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أقل مستوى خلال آخر 18 يوما.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار خام برنت في أول 13 يوما من الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في يوم الخميس 24 فبراير بنحو 31.14 دولار بنسبة زيادة 32.2%، لتقفز من مستوى 96.84 دولار للبرميل في اليوم السابق للحرب، إلى مستوى 127.98 دولار، وهو أعلى مستوى مسجل في ختام التعاملات خلال فترة الحرب حتى الآن.

وكانت أسعار البترول ارتفعت خلال الأيام الأولى للحرب الروسية الأوكرانية وفرض عقوبات غربية على روسيا بسبب الحرب، ولامس سعر برميل خام برنت مستوى 140 دولارا في أعلى مستوياته خلال آخر 14 عاما قبل أن ينخفض بعد ذلك مع بدء محادثات روسية أوكرانية قد تؤدي إلى انطفاء الحرب المشتعلة.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر حظر واردات النفط الروسي ضمن العقوبات التي فرضتها عليها بسبب الحرب.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور سعر برميل خام البترول برنت في أول 20 يومًا من حرب روسيا وأوكرانيا، بحسب بيانات شبكة سي إن بي سي.