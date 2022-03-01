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هبوط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات

10:14 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
هبوط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات

أسعار الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب انخفاض المعدن عالميا.
وكان سعر جرام الذهب صعد 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الاثنين.
وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 557 جنيها للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 716 جنيها للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 835 جنيها للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 954 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6680 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من جلسة اليوم الثلاثاء، إلى 1907 دولارات للأوقية، في الساعة 8:54 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
سعر الجنيه الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب عيار 21

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