سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

10:39 ص الجمعة 04 فبراير 2022
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت – شيماء حفظي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 529 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 680 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 793 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 906 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 6344 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا خلال جلسة أمس الخميس، إلى 1804 دولار للأوقية، بهبوط قدره 0.11%، في الساعة 4:12 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب الذهب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل زيادة أسعار البنزين 25 قرشا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا