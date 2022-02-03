ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:13 ص الخميس 03 فبراير 2022
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.06% إلى مستوى 11698 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.76% إلى مستوى 11691 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.
البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة جلسة تداول الخميس

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