ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس
10:13 ص الخميس 03 فبراير 2022
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.06% إلى مستوى 11698 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.76% إلى مستوى 11691 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.
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