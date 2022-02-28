قناة السويس ترفع رسوم عبور السفن بنسبة تصل إلى 10% بدءا من الغد

القاهرة – مصراوي:

قررت هيئة قناة السويس، رفع رسوم عبور السفن عبر الممر الملاحي بنسب متفاوتة بداية من الغد.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الرسوم ارتفعت بنسب تتراوح بين 5 إلى 10% من رسوم العبور العادية وفقا لنوع السفينة، سواء كانت سفينة بضائع، أو ناقلات سيارات، أو ناقلات الغاز المسال، أو ناقلات المشتقات البترولية أو غيرها من السفن.

وكانت الهيئة، قررت زيادة رسوم عبور السفن للقناة في عام 2022، بنسبة 6%، مقارنة مع 2021.