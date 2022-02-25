روسيا وأوكرانيا في صدراة موردي القمح لمصر بنسبة 80% في 11 شهرا

كتبت – ياسمين سليم:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن روسيا قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 1,2 مليار دولار وبكمية بلغت 4,2 مليون طن بنسبة 69,4 % من إجمالي كمية واردات مصر من القمح.

وقال الجهاز في بيان اليوم الجمعة، أن أوكرانيا جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 649,4 مليون دولار، وبكمية 651,4 ألف طن بنسبة 10,7%، ثم رومانيا بقيمة 407,7 مليون دولار، وبكمية 387,2 ألف طن بنسبة 6,2%.

وأوضح الجهاز، أن روسيا وأوكرانيا وردت لمصر 80 % من احتياجاتها من القمح خلال الـ 11 شهر الأولى عام 2021

وبلغت قيمة واردات مصر من القمح سجلت 2,4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 2,9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16,2 %.

وبلغت كمية واردات مصر من القمح 6,1 مليون طن خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 11,8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48,4 %.

وجاءت في المرتبة الرابعة، أستراليا بقيمة 105,5 مليون دولار، وبكمية 190,2 ألف طن بنسبة 3,1%، ثم فرنسا 63,8 مليون دولار، وبكمية 63 ألف طن بنسبة 1%، ثم ليتوانيا بقيمة 16,9 مليون دولار، وبكمية 61 ألف طن بنسبة 1%، ثم مالديف بقيمة 3,6 مليون دولا، وبكمية 20 طن.

ثم في المرتبة التالية كندا بقيمة 1,8 مليون دولار، وبكمية 517 ألف طن بنسبة 8,5%، ثم الصين 843,2 ألف دولار، وبكمية 3 آلاف طن بنسبة 0,05%، وأخيراً كوريا الجنوبية 280,6 ألف دولار، وبكمية 100 طن.